Bali Times: на Бали турист полностью сжег виллу в попытке прогнать паука

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Турист на Бали полностью сжег виллу в попытке прогнать паука. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Bali Times.

Инцидент произошел в районе Северная Кута. 45-летний гражданин Непала Гаорап Рана заметил членистоногого в ванной и решил прогнать его, поэтому поджег лист бумаги.

После этого мужчина вышел в другую комнату, оставив огонь без присмотра. Поток воздуха подхватил горящий лист, а из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на соломенную крышу. Огонь также распространился из-за жаркой погоды.

В результате пожар практически мгновенно охватил всю виллу. Возгорание могло перекинуться на соседние здания, однако его удалось локализовать.

Турист выбрался из виллы и не пострадал. Ущерб составил около 2 миллиардов индонезийских рупий (около 10 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Ранее жителя провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая осудили после сожжения более 14 гектаров леса при попытке избавиться от сорняков на своем участке. Инцидент произошел в январе 2026 года, когда действовал запрет на разведение огня.

Мужчина по фамилии Ло сжигал сорняки на сельскохозяйственном участке и, не потушив тлеющие угли, покинул место. Огонь уничтожил 216 му (около 14,4 гектара) земли, включая 214 му (около 14,26 гектара) леса. Ущерб оценен в 238 тысяч юаней (35,5 тысячи долларов).