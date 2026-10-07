Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 11:01

Происшествия
Главная / Новости /

Bali Times: на Бали турист полностью сжег виллу в попытке прогнать паука

На Бали турист полностью сжег виллу в попытке прогнать паука

Фото: 123RF.com/tverdohlib

Турист на Бали полностью сжег виллу в попытке прогнать паука. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Bali Times.

Инцидент произошел в районе Северная Кута. 45-летний гражданин Непала Гаорап Рана заметил членистоногого в ванной и решил прогнать его, поэтому поджег лист бумаги.

После этого мужчина вышел в другую комнату, оставив огонь без присмотра. Поток воздуха подхватил горящий лист, а из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на соломенную крышу. Огонь также распространился из-за жаркой погоды.

В результате пожар практически мгновенно охватил всю виллу. Возгорание могло перекинуться на соседние здания, однако его удалось локализовать.

Турист выбрался из виллы и не пострадал. Ущерб составил около 2 миллиардов индонезийских рупий (около 10 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Ранее жителя провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая осудили после сожжения более 14 гектаров леса при попытке избавиться от сорняков на своем участке. Инцидент произошел в январе 2026 года, когда действовал запрет на разведение огня.

Мужчина по фамилии Ло сжигал сорняки на сельскохозяйственном участке и, не потушив тлеющие угли, покинул место. Огонь уничтожил 216 му (около 14,4 гектара) земли, включая 214 му (около 14,26 гектара) леса. Ущерб оценен в 238 тысяч юаней (35,5 тысячи долларов).

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика