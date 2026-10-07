Депутат ГД Панеш: ряд россиян сможет получить пенсионные накопления до 440 тысяч рублей

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Россияне, родившиеся до 1966 года, при определенных условиях могут получить пенсионные накопления одной суммой. Об этом депутат Госдумы Каплан Панеш сообщил в беседе с RT.

Речь идет о средствах, сформированных за счет взносов работодателей в 2002–2004 годах, программы государственного софинансирования или материнского капитала.

Право на единовременную выплату возникает у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет. Это возраст, который действовал до пенсионной реформы 2019 года. При наличии права на досрочную пенсию обратиться за выплатой можно раньше, однако для этого необходимы соответствующие стаж и пенсионные коэффициенты. После достижения 55 и 60 лет требования по стажу и баллам для получения всей суммы не предъявляются.

Одним из основных условий является размер расчетной накопительной пенсии. Он должен составлять не более 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот показатель составляет 16 288 рублей, а 10% от него – 1 628,80 рубля. При умножении этой суммы на ожидаемый период выплаты в 270 месяцев получается 439 776 рублей.

Если объем пенсионных накоплений не превышает этот порог, их можно получить целиком. Также в случае, когда сумма накоплений выше, гражданину назначается ежемесячная накопительная пенсия.

Для получения выплаты необходимо обратиться к страховщику, у которого хранятся пенсионные накопления. При их формировании в Социальном фонде России (СФР) заявление можно подать лично, через "Госуслуги" или личный кабинет на сайте СФР. Если средства находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно в соответствующий НПФ.

Повторно получить единовременную выплату можно не чаще одного раза в пять лет. При этом заявление важно подать до назначения пожизненной накопительной пенсии, так как после ее оформления забрать все накопления одной суммой уже нельзя.

Ранее сообщалось, что россиянам, которым исполнилось 80 лет или у которых есть инвалидность первой группы, положена увеличенная фиксированная надбавка к пенсии. Для этих граждан выплата к страховой пенсии по старости повышается на 100% от суммы, которая предусмотрена частью 1 статьи 16 Федерального закона.