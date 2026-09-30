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30 сентября, 11:06

Общество

Средний размер страховой пенсии в новых регионах РФ составляет 25,7 тыс рублей

Фото: depositphotos/Koldunov

Средний размер страховой пенсии в новых регионах России составляет 25,7 тысячи рублей в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда.

Речь идет о Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. По данным фонда, выплаты для пенсионеров из этих регионов повышались трижды в 2026 году: на 7,6% – в январе, на 6,8% – в апреле и августе.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отмечается 30 сентября.

Ранее в Госдуме сообщили, что до конца 2026 года несколько категорий граждан получат увеличенные пенсии. С 1 октября пройдет ежегодная индексация выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам: сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Кроме того, это коснется и пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет.

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