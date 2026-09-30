Бывший глава Дагестана Меликов назначен сенатором от Брянской области

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Губернатор Брянской области Егор Ковальчук назначил бывшего главу Дагестана Сергея Меликова членом Совета Федерации от исполнительного органа власти региона. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на указ правительства области.

Ковальчук является выдвиженцем "Единой России", который победил на досрочных выборах губернатора региона с 67,52% голосов. Он официально принял полномочия 28 сентября.

В это же время были прекращены полномочия сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Вадима Деньгина.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Решение было принято в связи с невозможностью одновременно исполнять обязанности главы региона и осуществлять депутатские полномочия.