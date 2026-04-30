30 апреля, 17:49

Политика

Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы Дагестана

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Владимир Путин объявил о завершении работы Сергея Меликова на посту главы Республики Дагестан. Заявление президент сделал во время встречи с представителями региона в Кремле.

Глава государства уточнил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре.

"Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше", – сказал российский лидер.

В рамках заседания Путин также вынес на обсуждение два вопроса, первый из которых касается кандидатуры нового главы региона, а второй связан с паводками.

"Хотел ваше мнение услышать, как идет работа по преодолению последствий", – уточнил он.

Касаясь кадровых изменений, президент отметил, что самым важным является то, чтобы во главе республики встал человек, который будет в состоянии решать стоящие задачи, знать, как действовать, учитывая предыдущий опыт, и пользоваться уважением и доверием у людей.

"Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Но прежде чем это сделать, я хотел как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", – подчеркнул он.

В качестве кандидата на должность главы региона председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров выдвинул главу Верховного суда республики Федора Щукина, а в качестве председателя правительства субъекта – замполпреда президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова.

Щукин, по его словам, успешно интегрировался в местное общество и профессиональную деятельность, активно участвуя в консультациях. Более того, Аскендеров обратил внимание на его прописку в Дагестане, несмотря на то что родился он не здесь. Данный факт, как заметил председатель Народного собрания, говорит о намерении Щукина работать в регионе на долгосрочной основе.

Путин одобрил обоих кандидатов. В качестве аргументов для главы Верховного суда лидер подчеркнул тот факт, что он известен в Москве благодаря своему профессионализму и честности в исполнении судебных функций.

"Он человек порядочный, последовательный и честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей", – дополнил президент.

Относительно Рамазанова, Путин высоко оценил его работу в Дагестане и также выразил уверенность в способности эффективно управлять республикой.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Комментируя данную информацию, он выражал возмущение из-за того, что подобные сведения не утихают в кабинетах дагестанских чиновников, кулуарах, СМИ и соцсетях, когда фокус внимания, по его мнению, должен быть на чрезвычайной ситуации и помощи людям.

В связи с этим он заявил о планах встретиться с журналистами, блогерами и общественностью в прямом эфире, чтобы ответить на любые вопросы.

властьполитикарегионы

