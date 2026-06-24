Сборная Хорватии обыграла команду Панамы на ЧМ-2026

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Сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает телеканал "360".

Матч группы L прошел в Торонто, он завершился со счетом 1:0 в пользу Хорватии. Гол забил вышедший на замену Анте Будимир.

Сейчас в таблице группы лидирует сборная Англии, после идут Гана, Хорватия и Панама. В заключительном туре 27 июня Панама встретится с Англией, а Хорватия – с Ганой.

Ранее нападающий португальской сборной Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим на шести ЧМ. Он забил гол в матче с командой Узбекистана. До этого момента по данному показателю спортсмен делил первое место с аргентинцем Лионелем Месси.

Также Роналду стал вторым футболистом, кому больше 40 лет и кто смог отличиться в матче ЧМ голом.