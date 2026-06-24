Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 08:05

Спорт

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы на ЧМ-2026

Фото: ТАСС/АР/Chris Young

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает телеканал "360".

Матч группы L прошел в Торонто, он завершился со счетом 1:0 в пользу Хорватии. Гол забил вышедший на замену Анте Будимир.

Сейчас в таблице группы лидирует сборная Англии, после идут Гана, Хорватия и Панама. В заключительном туре 27 июня Панама встретится с Англией, а Хорватия – с Ганой.

Ранее нападающий португальской сборной Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим на шести ЧМ. Он забил гол в матче с командой Узбекистана. До этого момента по данному показателю спортсмен делил первое место с аргентинцем Лионелем Месси.

Также Роналду стал вторым футболистом, кому больше 40 лет и кто смог отличиться в матче ЧМ голом.

Читайте также


спорт

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика