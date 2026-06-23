Алжир одержал волевую победу над Иорданией в матче ЧМ-2026

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Национальная команда Алжира одержала победу над сборной Иордании на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру", которая вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Встреча состоялась на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе и привлекла 64 тысячи болельщиков. Игра закончилась со счетом 2:1. Забитыми голами у алжирцев отметились Надхир Бенбуали и Амин Гури, а у иорданцев – Низар Аль-Рашдан.

После этого успеха Алжир завоевал три очка и закрепился на третьей строчке в группе J. Иордания же замыкает таблицу группы с нулем баллов.

Ранее в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу команда Ирака уступила сборной Франции. Игра прошла в Филадельфии и закончилась со счетом 3:0. Таким образом, Франция обеспечила себе участие в плей-офф турнира с шестью очками и лидерством в группе I.

Мячи забили нападающие Килиан Мбаппе (14-я и 54-я минуты) и Осман Дембеле (66). Таким образом, Мбаппе сравнялся с немцем Мирославом Клозе по голам на чемпионатах мира (по 16). Мбаппе также признан лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.