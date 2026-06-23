Сборная Франции обыграла команду Ирака и вышла в плей-офф ЧМ

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Сборная Франции обыграла со счетом 3:0 команду Ирака в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает aif.ru.

Мячи забили нападающие Килиан Мбаппе (14-я и 54-я минуты) и Осман Дембеле (66). После первого тайма матч приостанавливали из-за дождя и грозы.

По итогам игры с иракцами Мбаппе сравнялся с немцем Мирославом Клозе по голам на чемпионатах мира (по 16). Мбаппе также стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Команда Франции обеспечила себе участие в плей-офф турнира. В настоящее время она имеет шесть очков и является лидером в группе I.

Бомбардирский рекорд в истории чемпионата мира по футболу тем временем установил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В матче против команды Австрии Месси забил гол, который стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших бомбардиров он обошел Клозе, который с 16 голами был лидером этого рейтинга с 2014 года.