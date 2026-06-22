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22 июня, 20:15

Спорт

Колдун из Ганы проклял английского футболиста перед матчем команд на ЧМ-2026

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам проклял футболиста английской сборной Харри Кейна перед матчем команд на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом мужчина рассказал изданию Daily Star.

"Я не желаю ему (Кейну. – Прим. ред.) серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане", – заявил Бонсам.

Встреча второго тура группового этапа ЧМ между Англией и Ганой состоится 23 июня. В первых матчах на турнире обе команды одержали победы.

Ранее Египет обыграл Новую Зеландию в матче второго тура группового этапа ЧМ. Для египетской команды это стало первой победой в истории турнира.

Матч прошел в канадском Ванкувере и завершился со счетом 3:1. Благодаря победе Египет возглавил группу G с четырьмя баллами.

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