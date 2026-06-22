Египет одержал первую победу в истории на ЧМ-2026

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Сборная Египта обыграла Новую Зеландию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Для команды это стало первой победой в истории турнира, сообщает "Газета.ру".

Встреча прошла на стадионе "Би-Си Плэйс" в канадском Ванкувере и завершилась со счетом 3:1. Счет открыла Новая Зеландия, от нее на 15-й минуте отличился Финн Серман. При этом на 59-й минуте Мостафа Зико сравнял счет, спустя 8 минут Мохаммед Салах забил еще один год. Окончательный счет смог установить Трезеге на 82-й минуте.

Команды Египта и Новой Зеландии играют в группе G вместе со сборными Ирана и Бельгии, которые сыграли вничью. Благодаря победе Египет возглавил свою группу с 4 баллами.

ЧМ проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является Аргентина.

Ранее сборная Канады одержала победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:0.

Голами отметились нападающие Кайл Ларин (16-я минута), Джонатан Дэвид (29, 45+3 и 90+2) и полузащитник Натан Салиба (64). Кроме того, полузащитник Катара Мохаммад аль-Маннаи забил мяч в свои ворота на 75-й минуте.

