18 июня, 15:55Спорт
Суперкомпьютер Opta назвал Францию фаворитом ЧМ-2026 по футболу
Фото: РИА Новости
Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура группового этапа. Об этом сообщается на сайте организации.
Французская сборная выиграла в 15,73% из 10 тысяч симуляций ЧМ. До начала турнира Opta считала фаворитом Испанию (16,1%), однако сейчас испанцы занимают четвертое место по вероятности победы (12,08%).
Второе место по версии суперкомпьютера занимает английская сборная, ее шансы оцениваются в 12,33%. Вероятность победы аргентинской сборной – 12,28%.
Ранее сборная Франции обыграла команду из Сенегала в матче группового этапа ЧМ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В свою очередь, Испания сыграла вничью со сборной Кабо-Верде. По итогам матча счет составил 0:0.
На ЧМ-2026 по футболу завершился первый тур группового этапа