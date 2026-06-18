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18 июня, 15:55

Спорт

Суперкомпьютер Opta назвал Францию фаворитом ЧМ-2026 по футболу

Фото: РИА Новости

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура группового этапа. Об этом сообщается на сайте организации.

Французская сборная выиграла в 15,73% из 10 тысяч симуляций ЧМ. До начала турнира Opta считала фаворитом Испанию (16,1%), однако сейчас испанцы занимают четвертое место по вероятности победы (12,08%).

Второе место по версии суперкомпьютера занимает английская сборная, ее шансы оцениваются в 12,33%. Вероятность победы аргентинской сборной – 12,28%.

Ранее сборная Франции обыграла команду из Сенегала в матче группового этапа ЧМ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В свою очередь, Испания сыграла вничью со сборной Кабо-Верде. По итогам матча счет составил 0:0.

На ЧМ-2026 по футболу завершился первый тур группового этапа

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