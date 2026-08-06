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06 августа, 08:00

Общество

Россияне стали чаще покупать аэрогрили и сушилки для фруктов

Фото: 123RF.com/babaribaogi

Россияне стали чаще приобретать технику для приготовления полезной еды в домашних условиях. У покупателей в целом растет интерес к товарам для здорового образа жизни. Результатами соответствующего исследования аналитики маркетплейса "Мегамаркет" поделились с Москвой 24.

Спрос на аэрогрили вырос на 26% за семь месяцев 2026 года. На них пришлось порядка 30% заказов в категории еды и кухонных приборов. Аналитики уточнили, что около 70% заказов в указанной категории – малая бытовая техника.

Кроме того, отмечается интерес к тем кухонным приборам, которые ранее считались нишевыми, – сушилкам для фруктов, устройствам для су-вида, соковыжималкам.

При этом чаще всего пользователи отдавали предпочтение соковыжималкам для цитрусовых. Наиболее дорогими же являются шнековые модели, которые используют принцип медленного отжима. В среднем они стоят около 12 тысяч рублей.

Вместе с тем растет спрос и на продукты для правильного питания. На растительные молочные продукты, например, приходится 36% заказов. На втором месте оказались спортивные батончики и печенье – 20%. Третьими стали сухофрукты, ягоды и цукаты – 18%.

Отмечается, что готовые продукты для здорового питания чаще покупают женщины – 65% заказов. В то же время кухонную технику больше выбирают мужчины – 56%.

Согласно данным исследования, в основном товары для здорового образа жизни покупают россияне в возрасте от 35 до 44 лет. На них приходится порядка 41% заказов. При этом чаще всего покупателями становятся жители Москвы и Подмосковья – 34%. Также лидеры по числу заказов – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области.

Ранее врач-нефролог Марина Амитова предупредила, что бесконтрольный прием витаминных комплексов и БАДов может привести к проблемам с почками. Она заявила, что перед их приобретением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Техноблогер рассказал, как выбрать домашний электрогриль

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