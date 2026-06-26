Диетолог Русакова: избыточное потребление белка грозит проблемами с ЖКТ и слабостью

Высокобелковое питание становится все более популярным среди поклонников здорового образа жизни. Однако подобный рацион при всей его пользе может и навредить, считают эксперты. В каких случаях белок – это не друг, а враг организма, разбиралась Москва 24.

"Больше не могу этим давиться"

Фото: tiktok.com/lechique; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/realfixideas; tiktok.com/loon.eycat

В социальных сетях все чаще появляются ролики, посвященные полезным свойствам белка. Многие блогеры запускают целые рубрики, в которых рассказывают, как избежать дефицита элемента, способствующего росту мышц, укреплению волос, ногтей, улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.

(другим способом. – Прим. ред.) .

пользовательница Сети Никогда не думала, что буду пить протеиновые коктейли, но пока так. Никак не могу добрать белок

Блогеры публикуют суточные нормы потребления, рассказывают о специфических диетах, а также приводят таблицы с продуктами, сравнивая, где элемента больше всего.

"Вы часто спрашиваете, чем добрать белок. Покажу суперпродукт, у которого в составе чистый белок, никаких жиров. На 100 граммов – 9 граммов вещества. Это паштет с тунцом", – отметил один из авторов видео.

Тема стала настолько популярной, что многие начали выкладывать разные юмористические ролики. Особенно завирусившимися оказались видео, где авторы с грустью читают состав кормов для домашних животных, поскольку там желанного элемента больше, чем в человеческой пище.

В комментариях под каждым роликом некоторые пользователи также оставляют истории своих "белковых мытарств". Одна жалуются, что аллергия на лактозу не дает есть привычные творог и сыр, богатые данным элементом, другие рассказывают о сложностях усвоения компонента. Третьи вовсе отмечают, что устают от такого питания через считаные месяцы.





пользователь Сети Я не могу набрать даже 50 граммов: больше не могу давиться порошками, яйцами, мясо почти не ем, а от творога только диарея.

Однако есть и те, кто полностью перешел на исключительно белковое питание, мотивируя такой выбор желанием похудеть.

"Я ем только жирное красное мясо", "начала есть больше белка и похудела быстрее, чем за всю жизнь", – отметили комментаторы.

При этом некоторые пожаловались, что белковая диета серьезно повлияла на их самочувствие. Одна из пользовательниц рассказала, что на второй день такого питания столкнулась с дрожью в руках, сильной слабостью и упадком энергии. Даже через час после завтрака состояние не нормализовалось, пожаловалась девушка.

Провокатор проблем

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила в разговоре с Москвой 24, что негативные последствия действительно возможны при избыточном потреблении высокобелковой, то есть протеиновой пищи. К ней относятся продукты животного происхождения (куриная грудка, говядина, телятина, тунец, лосось, креветки, яйца) и растительного (соя, чечевица, нут, орехи).

Избыток белка в рационе может привести к перегрузке мочевыделительной системы и последующим отекам. Это происходит из-за того, что почкам приходится активнее фильтровать кровь, чтобы вывести увеличенное количество мочевины и других азотистых соединений.

"Также чрезмерное потребление такой пищи требует большего количества жидкости для выведения продуктов распада – не менее 2 литров в сутки. Если не соблюдать это правило, возможно нарушение водно-солевого баланса: повышенная жажда, сухость во рту и другие признаки обезвоживания", – подчеркнула врач.

Она добавила, что высокобелковый рацион нередко провоцирует проблемы с пищеварением: запоры, вздутие, дискомфорт и колики. Если же основу такого питания составляют исключительно животные продукты, существует риск перенасыщения организма жирами и холестерином.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Проблемы действительно могут быть различного характера. Все зависит от здоровья конкретного человека, от количества употребляемого вещества и индивидуальных особенностей. Также опасны белковые диеты, которые исключают другие группы продуктов, то есть если человек питается преимущественно белками, исключая углеводы и жиры. Несбалансированный рацион может дополнительно провоцировать различные дефициты макро- и микронутриентов.

Специалист отметила: важно, чтобы в рационе присутствовали разнообразные продукты: животные и растительные белки, овощи, фрукты, крупы и другие. Из-за дисбаланса нутриентов, дефицита витаминов и микроэлементов могут проявляться неспецифические симптомы: слабость, утомляемость, снижение настроения.

"Чтобы помочь организму справиться с избытком белка, необходимо контролировать его количество в соответствии с рекомендованной нормой, учитывая массу тела и наличие хронических заболеваний. Норма потребления для здорового человека с легкой физической нагрузкой составляет 0,8–1 грамм на килограмм массы тела", – отметила она.

Врач уточнила, что для спортсменов показатель повышается до 1,5 грамма на килограмм, а при интенсивном физическом труде – до 2 граммов. У детей норма зависит от возраста и активности: в среднем от 40 до 80 граммов элемента в сутки с учетом роста организма.

"Распределять белковую пищу следует равномерно в течение дня, на три-четыре приема. Перед внесением изменений в рацион важно проконсультироваться с врачом, сдать анализы на уровень общего белка, альбумина, а также оценить функцию почек по показателям креатинина, мочевины и мочевой кислоты", – посоветовала специалист.

В группе риска – люди с почечной или печеночной недостаточностью. Кроме того, это пациенты с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, повышенным холестерином, а также пожилые с нарушениями пищеварения, поскольку белковая пища может быть тяжелой для переваривания.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Важно помнить, что любые радикальные отклонения в питании могут представлять опасность для здоровья. Чрезмерное увлечение протеиновыми добавками (коктейли, батончики, порошки) чревато перегрузкой почек, отеками и нагрузкой на сердце, особенно если такие продукты содержат, помимо белка, еще сахар и искусственные ароматизаторы. Считается, что лучше получать элемент из натуральных источников, но при необходимости часть можно заменить добавками, предварительно согласовав с врачом тип и происхождение белка.

"Экстремально низкокалорийные диеты, а также питание, основанное исключительно на соках и смузи, тоже могут спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта из-за раздражения слизистой оболочки. Среди возможных последствий – гастрит, синдром раздраженного кишечника и дисбиоз (нарушение баланса микрофлоры)", – предостерегла Русакова.

Врач подчеркнула, что недообследованные пациенты, которые пробуют на себе новые продукты, рискуют получить непредсказуемую реакцию организма. Поэтому во всем важно соблюдать меру, поскольку избыток даже полезных продуктов может навредить не меньше, чем скудный рацион, заключила Русакова.