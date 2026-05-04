Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 18:05

Общество
Главная / Новости /

Daily Mail: съеденная пачка чипсов ухудшает когнитивные способности

Ученые доказали, что съеденная пачка чипсов ухудшает когнитивные способности

Фото: 123RF.com/ariadnacortenieves

Австралийские ученые доказали, что ультраобработанная пища – такая как чипсы – не только способствует набору лишнего веса, но и напрямую влияет на работу мозга, ухудшая когнитивные способности. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia.

Специалисты из Университета Монаша проанализировали рацион 2 200 взрослых в возрасте 40–70 лет. Результаты показали, что каждые дополнительные 10% ультраобработанных продуктов в ежедневном меню, что соответствует стандартной пачке чипсов, приводят к заметному и измеримому снижению способности к концентрации. При этом данный эффект не зависит от общего здорового фона рациона.

Ведущий автор исследования, биохимик Барбара Кардозо пояснила, что ультрапереработка разрушает природную структуру пищи и способствует возникновению потенциально опасных веществ. Среди них акриламид, который образуется при жарке крахмалистых продуктов, а также химикаты, такие как фталаты и бисфенолы.

Она уточнила, что последние способны вызывать цереброваскулярные поражения – микроучастки поврежденной мозговой ткани из-за проблем с сосудами, что ведет к трудностям с фокусировкой и повышает риск деменции.

Ранее диетолог Александра Разаренова рассказала, что маринад на основе кефира, лимона или йогурта может снизить образование вредных соединений при жарке шашлыка. Этому поспособствуют содержащиеся в нем кислоты. Кроме того, за счет ферментации такой маринад может снизить время приготовления блюда и предотвратить пересушивание мяса.

Читайте также


обществоеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика