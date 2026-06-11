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11 июня, 22:16

Политика

Россотрудничество возобновит работу Русского дома в Дамаске

Фото: MAX/"Россотрудничество"

Глава Россотрудничества Игорь Чайка лично отправится в столицу Сирии для официального открытия Русского дома. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече представителей организации и сирийской стороны.

Как сообщили в ведомстве, Россотрудничество и Сирия также договорились увеличить образовательные квоты и возобновить работу Российского центра науки и культуры в Дамаске, который был закрыт в декабре 2024 года.

Перед открытием представительства в Сирию направят техническую делегацию для оценки состояния Русского дома и согласования организационных вопросов с местными властями. После завершения этой работы Чайка прибудет в Дамаск для официального запуска центра.

Ранее Москва и Пекин договорились совместно развивать активное долголетие и внедрять технологии для повышения качества жизни людей старшего поколения. Проект "Московское долголетие" и Китайская ассоциация социальной помощи и услуг для пожилых людей подписали соглашение о сотрудничестве до 2031 года, предусматривающее обмен опытом, совместные исследования, пилотные проекты и участие в международных форумах.

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