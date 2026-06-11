График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 21:43

Транспорт

Движение поездов на Кольцевой линии метро введено в график

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы увеличивали против часовой стрелки 11 июня из-за человека на путях. Спустя время его начали восстанавливать.

Ранее поезда задерживались на Ярославском направлении МЖД из-за травмирования человека. Инцидент произошел на перегоне Щелково – Соколовская.

Пригородный состав № 6471, следовавший по маршруту Фрязево – Москва-Ярославская, травмировал пешехода. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности на железной дороге.

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