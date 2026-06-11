11 июня, 21:43Транспорт
Движение поездов на Кольцевой линии метро введено в график
Фото: ТАСС/Татьяна Макеева
Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Интервалы увеличивали против часовой стрелки 11 июня из-за человека на путях. Спустя время его начали восстанавливать.
Ранее поезда задерживались на Ярославском направлении МЖД из-за травмирования человека. Инцидент произошел на перегоне Щелково – Соколовская.
Пригородный состав № 6471, следовавший по маршруту Фрязево – Москва-Ярославская, травмировал пешехода. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности на железной дороге.