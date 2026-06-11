График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 21:22 (обновлено 11.06.2026 21:56)

Транспорт

Интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Интервалы движения поездов временно увеличены против часовой стрелки на Кольцевой линии Московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там уточнили, что движение уже вводится в график.

Ранее движения не было на южном участке Замоскворецкой линии метро. Причиной также стал человек на путях. Поезда не ходили от "Алма-Атинской" до "Орехова". Позже движение восстановили.

СМИ также уточнили, что пассажир упал на пути на станции "Домодедовская". По их данным, он скончался.

Тем временем пожар произошел на станции Казанского направления МЦД Выхино. Огонь охватил одну из секций ограждения платформы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые потушили пожар. В результате никто не пострадал.

Читайте также


транспортметро

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика