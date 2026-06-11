Интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро

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Интервалы движения поездов временно увеличены против часовой стрелки на Кольцевой линии Московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там уточнили, что движение уже вводится в график.

Ранее движения не было на южном участке Замоскворецкой линии метро. Причиной также стал человек на путях. Поезда не ходили от "Алма-Атинской" до "Орехова". Позже движение восстановили.

СМИ также уточнили, что пассажир упал на пути на станции "Домодедовская". По их данным, он скончался.

Тем временем пожар произошел на станции Казанского направления МЦД Выхино. Огонь охватил одну из секций ограждения платформы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые потушили пожар. В результате никто не пострадал.

