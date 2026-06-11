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11 июня, 21:44

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Fars: Иран опроверг сообщения о готовности текста соглашения с США

Иран опроверг сообщения о готовности текста соглашения с США

Фото: 123RF.com/dbajurin

Иран пока не утвердил содержание соглашения с США об урегулировании конфликта. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде.

Такой комментарий последовал после публикации New York Post о том, что Тегеран якобы завершил работу над проектом и передал его в Катар для дальнейшей отправки в Вашингтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран достигли предварительной договоренности о мирном соглашении, а место и время подписания будут объявлены позже.

По его словам, итоговые пункты согласовали все участвующие стороны, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны. Трамп также сообщил, что отменил запланированные удары по Ирану, но морская блокада сохранится до финализации сделки.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В ночь на 10 июня американские войска нанесли новые удары в ответ на сбитый над Ормузским проливом вертолет AH-64 Apache. Под обстрел попали иранские средства ПВО и другие военные объекты.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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