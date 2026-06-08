Движения нет на южном участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движения нет на южном участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Причиной стал человек на путях, передает пресс-служба Дептранса.

Поезда не ходят от "Алма-Атинской" до "Орехово". В обратном направлении составы ездят с увеличенными интервалами.

Ранее на станции "Деловой центр" появились современные турникеты, которые поддерживают все способы оплаты. Всего там планируется установить 17 устройств.

Новые турникеты компактны, универсальны и понятны. Они позволяют эффективно использовать пространство вестибюлей и увеличить пропускную способность станций.

Тем временем эскалатор к выходам № 1 и 2 на станции "Беломорская" Замоскворецкой линии остается закрыт на ремонт. Его работа возобновится 11 июня. Узнать о ремонтных работах в метро позволяет мобильное приложение "Метро Москвы" и официальный сайт метрополитена.

