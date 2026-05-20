20 мая, 12:44

Происшествия

В Москве на станции МЦД Выхино произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар возник на станции Казанского направления МЦД Выхино. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Огонь охватил одну из секций ограждения платформы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые потушили пожар.

В столичном Дептрансе уточнили, что никто не пострадал. На движение пригородных поездов и работу станции метро инцидент не повлиял. Причины пожара выясняются.

Ранее СМИ сообщали, что на станции "Алексеевская" произошло замыкание контактного рельса. В результате были приняты меры по ликвидации происшествия. Представители Московского метрополитена уточнили, что некоторые составы уменьшали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

Спустя время движение поездов на Калужско-Рижской линии метро было введено в график. При этом безопасности пассажиров ничего не угрожает.

