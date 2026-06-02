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02 июня, 11:51

Происшествия

Из больницы Севастополя выписали всех пострадавших при обрушении балкона в школе

Фото: vk.com/sledcomru

Все подростки, которые пострадали при падении балкона в школе № 13 в Севастополе, выписаны из больницы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАХ.

Он добавил, что только один юноша еще остается на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве.

Балкон обрушился в школе № 13 в севастопольском поселке Кача 20 мая. Подростки вышли на него, чтобы сфотографироваться, однако конструкция не выдержала нагрузки. В результате инцидента пострадали 10 школьников.

Губернатор города Михаил Развожаев уточнял, что дети были выпускниками образовательного учреждения. Он пообещал оказать школьникам необходимую поддержку. В частности, учащиеся получат аттестаты по среднему баллу без сдачи ЕГЭ. Им также помогут при поступлении в вузы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что школу ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

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