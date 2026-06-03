Грозовые дожди могут обрушиться на Москву 4 и 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локальные грозовые дожди могут обрушиться на столичный регион в четверг и пятницу, 4 и 5 июня. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, регион находится вдали от активных циклонов, поэтому кардинальных изменений в погоде не ожидается. Таким образом, сложившийся к середине недели температурный фон в 21–24 градуса сохранится и в конце недели.

При этом наиболее вероятной температурой в выходные, 6 и 7 июня, синоптик счел 22–24 градуса тепла.



Ранее специалисты заявляли, что лето 2026 года в столице ожидается в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура воздуха летом будет превышать нормальные значения, но всего на один градус.

Москвичей ждут как резкие похолодания, так и очень жаркие дни – таким образом проявляется глобальное потепление, объясняли эксперты. Несмотря на "температурные качели", комфортные дни не исчезнут. Первая неделя лета останется теплой, указывали специалисты.

