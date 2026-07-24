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24 июля, 15:25

Экономика

Набиуллина заявила об отсутствии необходимости "дергать" ключевую ставку превентивно

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Нет никакой необходимости превентивно "дергать" ключевую ставку. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет", – сказала она.

Набиуллина заметила, что, если такой сценарий реализуется, регулятор будет делать то, что необходимо для ценовой стабильности. При этом, по ее словам, исключать возможность повышения ставки невозможно.

Вместе с тем в рамках заседания Банк России предметно рассматривал как снижение ставки, так и ее сохранение. Также были единичные предложения по повышению показателя, заметила Набиуллина.

"Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация, и, прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения", – добавила глава ЦБ.

Она объяснила, что денежно-кредитная политика реагирует на данные шоки, если те имеют выраженные вторичные эффекты, "просачиваются в устойчивую инфляцию". Также все зависит от длительности подобных ситуаций.

Банк России следит за тем, как российский кабмин принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, указала глава регулятора. Кроме того, ЦБ видит в будущем потенциал для смягчения кредитно-денежной политики. Однако это будет проходить более медленными темпами, чем ранее предполагалось.

Ранее 24 июля стало известно о снижении ключевой ставки. Центробанк РФ опустил ее с 14,25 до 14% годовых. Как отметили в регуляторе, сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с "разовыми факторами". При этом оценка устойчивой инфляции сохранилась на уровне 4–5% в пересчете на год.

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