Библиотеки Москвы стали площадками для благотворительных проектов столичных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные библиотеки стали площадками для реализации благотворительных программ некоммерческих организаций (НКО), передает портал мэра и правительства Москвы.

К ним могут присоединиться и взрослые, и дети. К примеру, младшие школьники могут поучаствовать в чтении вслух собакам из приютов, а для ребят с ограниченными возможностями здоровья созданы инклюзивные издания, которые помогают знакомиться с миром книг. Кроме того, для взрослых пациентов больниц действуют специальные литературные программы.

В настоящее время библиотеки Москвы являются современными, комфортными и многофункциональными центрами, которые предлагают посетителям гораздо больше, чем просто выдачу книг или работу в читальном зале. Там регулярно проходят творческие встречи, концерты, выставки, лекции, кинопоказы, занятия в кружках и коворкингах.

"Чтение с собаками"

Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Добро вместе" развивает в столичных библиотеках проект "Чтение с собаками". Его цель – одновременно привить детям любовь к книгам и помочь питомцам из приюта найти новый дом.

Перед занятием ребята самостоятельно выбирают книгу в библиотеке или приносят ее из дома. Затем в отдельной комнате в течение 10–15 минут они читают вслух четвероногому другу под присмотром куратора. После занятия дети могут угостить собаку лакомством, погладить и поиграть с ней. Такие встречи учат юных москвичей не только читать вслух и любить литературу, но и заботиться о животных, лучше понимать свои и чужие эмоции.

Иногда подобные занятия приводят к тому, что питомцы обретают дом. Например, собака по кличке Мышка из столичного приюта участвовала в проекте в сентябре 2024 года и на одном из занятий настолько понравилась девочке и ее маме, что они решили забрать ее домой – теперь питомец живет в заботливой семье.

Сеансы чтения книг собакам проводятся в разных библиотеках Москвы, а актуальное расписание на каждый месяц публикуется на сайте фонда.

Например, в июне занятия можно посетить в библиотеке № 178 – культурном центре А. Л. Барто (улица Дмитрия Ульянова, дом 24) и в детской библиотеке № 31 (улица Балтийская, дом 4). Для участия необходимо заранее записаться, выбрав удобное время.

Развитие тактильной чувствительности

Фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" выпускает специальные издания для незрячих и слабовидящих малышей от 3 до 8 лет, которые также подходят детям с другими особенностями здоровья. В книгах – объемные иллюстрации, высокий контур, крупный шрифт, также они выполнены из специальных материалов.

Благодаря особому расположению фигур на страницах дети могут изучать их не только глазами, но и пальцами – это развивает тактильную чувствительность. Яркие цвета и крупные рисунки помогают тренировать остаточное зрение. К каждому изданию прилагается устройство "Читающий карандаш", воспроизводящее текст и музыку. За 32 года работы фонд выпустил 162 книги и передал свыше 220 тысяч экземпляров в российские библиотеки.

В Москве такие инклюзивные издания доступны в Российской государственной детской библиотеке (Калужская площадь, дом 1) и Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара (Ростовская набережная, дом 5 и 3-я Фрунзенская улица, дом 9). Познакомиться с книгами юным читателям помогают сотрудники библиотек.

Поддержка с помощью чтения

Чтение помогает людям с тяжелыми заболеваниями отвлечься от больничной рутины, справиться с тревогой и поднять настроение. С этой целью фонд "Онкологика" совместно с издательской группой "Эксмо" запустил проект "Библиотеки "Эксмо" в больницах". В этом году 500 книг были переданы в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова и в ряд онкоцентров страны. Ассортимент формируется индивидуально для каждой больницы с учетом возраста и предпочтений пациентов.

Как отметила учредитель и президент фонда "Онкологика" Мирослава Сергеенко, порой тяжелый диагноз сжимает мир людей до одной палаты и расписания процедур. В то время как книга дает им возможность мысленно выйти за эти рамки, почувствовать движение и поддержать веру в здоровое будущее.

Она также добавила, что иногда именно такие простые вещи возвращают человеку опору и напоминают о том, что жизнь продолжается.

Жители Москвы могут поддержать благотворительные фонды через сервис на mos.ru. Пожертвование можно направить подопечным одной, нескольких или сразу всех программ категории – в последнем случае сумма распределится поровну между организациями.

Работу сервиса курируют департамент информационных технологий и комитет общественных связей Москвы при поддержке Общественной палаты.

Кроме того, все желающие москвичи могут помочь детям через благотворительный сервис на портале mos.ru. С октября 2020 года жители столицы собрали для юных подопечных более 145 миллионов рублей, а с начала 2026-го – свыше 15 миллионов рублей.