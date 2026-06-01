Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 14:10

Общество

Каждый москвич может помочь детям через благотворительный сервис на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все желающие москвичи могут помочь детям с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Об этом напомнил портал мэра и правительства столицы.

Всего в сервисе можно найти свыше 100 некоммерческих организаций (НКО), 46 из которых поддерживают детей. С октября 2020 года жители столицы собрали для юных подопечных более 145 миллионов рублей, а с начала 2026-го – свыше 15 миллионов рублей. Помочь им может любая сумма.

В разделе сервиса "Детям" представлены десятки благотворительных программ для детей-сирот, тяжелобольных ребят, подростков с особенностями развития, недоношенных малышей. На собранные москвичами средства они получают лекарства, спортивный инвентарь, могут посещать сеансы психологов. Кроме того, НКО создают книги для детей с нарушениями зрения.

Отдельные программы можно найти в категории "Наука и образование". Горожане могут помочь сиротам из центров содействия семейному воспитанию, испытывающих трудности в обучении. На собранные средства к ним приглашают репетиторов для персональных занятий, что помогает им повысить успеваемость.

Все пожертвования обязательно доходят до НКО. Некоммерческие организации из списка входят в реестр столичных благотворительных учреждений и имеют положительную репутацию.

Сделать пожертвование через сервис достаточно легко – нужно нажать на программу помощи и вписать сумму. При этом средства можно направить в любое число организаций. В таком случае сумма распределится между ними. Это возможно даже без регистрации и авторизации на портале.

Также есть возможность подписки, чтобы помогать на регулярной основе. Для этого нужно авторизоваться на mos.ru и нажать "Подключить автоплатеж" во время первого перевода. Пользователи могут сами указать периодичность, способ оплаты и дату списания средств.

Помимо этого, сервис позволяет открыть свой сбор для поддержки ребят и делиться ссылкой со знакомыми.

Вместе с тем московские волонтеры постоянно помогают благотворительным фондам, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и бездомных животных.

Добровольцы собирают товары первой необходимости, например одежду, продукты, канцелярию, корма, помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика