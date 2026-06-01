Каждый москвич может помочь детям через благотворительный сервис на mos.ru

Все желающие москвичи могут помочь детям с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Об этом напомнил портал мэра и правительства столицы.

Всего в сервисе можно найти свыше 100 некоммерческих организаций (НКО), 46 из которых поддерживают детей. С октября 2020 года жители столицы собрали для юных подопечных более 145 миллионов рублей, а с начала 2026-го – свыше 15 миллионов рублей. Помочь им может любая сумма.

В разделе сервиса "Детям" представлены десятки благотворительных программ для детей-сирот, тяжелобольных ребят, подростков с особенностями развития, недоношенных малышей. На собранные москвичами средства они получают лекарства, спортивный инвентарь, могут посещать сеансы психологов. Кроме того, НКО создают книги для детей с нарушениями зрения.

Отдельные программы можно найти в категории "Наука и образование". Горожане могут помочь сиротам из центров содействия семейному воспитанию, испытывающих трудности в обучении. На собранные средства к ним приглашают репетиторов для персональных занятий, что помогает им повысить успеваемость.

Все пожертвования обязательно доходят до НКО. Некоммерческие организации из списка входят в реестр столичных благотворительных учреждений и имеют положительную репутацию.

Сделать пожертвование через сервис достаточно легко – нужно нажать на программу помощи и вписать сумму. При этом средства можно направить в любое число организаций. В таком случае сумма распределится между ними. Это возможно даже без регистрации и авторизации на портале.

Также есть возможность подписки, чтобы помогать на регулярной основе. Для этого нужно авторизоваться на mos.ru и нажать "Подключить автоплатеж" во время первого перевода. Пользователи могут сами указать периодичность, способ оплаты и дату списания средств.

Помимо этого, сервис позволяет открыть свой сбор для поддержки ребят и делиться ссылкой со знакомыми.

Вместе с тем московские волонтеры постоянно помогают благотворительным фондам, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и бездомных животных.

Добровольцы собирают товары первой необходимости, например одежду, продукты, канцелярию, корма, помогают проводить творческие и спортивные занятия, культурные мероприятия, а также ухаживают за животными в приютах Москвы и области.

