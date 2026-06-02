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02 июня, 10:51

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Эксперт Бондарь: выброшенный в мусорку градусник может привести к тюремному сроку

Эксперт предупредил россиян о тюремном сроке за выброшенный в мусорку градусник

Фото: 123RF.com/9parusnikov

За ртутный градусник, выброшенный в дворовой бак для бытовых отходов, можно получить штраф или тюремный срок, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с изданием "Абзац".

Он объяснил, что денежный штраф грозит за несоблюдение требований при обращении с отходами. За первое правонарушение можно получить от 2 до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение одного года – от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом если действия с ртутью наносят серьезный вред природе или приводят к массовому отравлению, может грозить уголовная ответственность по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Наказание – от штрафа, размер которого может дойти до 300 тысяч рублей, до лишения свободы на срок до 5 лет.

Бондарь добавил, что законом разделяется весь мусор по степени его опасности для природы, а ртуть относится к самому высокому классу опасности.

Домашний мусор считается малоопасным, поэтому его вывозят на стандартные полигоны, однако если ртутный градусник окажется в общем контейнере, его гарантированно раздавит машина-мусоровоз. В результате ядовитые испарения загрязнят воздух и землю вокруг площадки, а это в свою очередь создаст угрозу для здоровья работников коммунальных служб.

В случае если градусник цел, его необходимо сдать либо в специализированные пункты приема, либо в управляющую компанию, но у нее должен быть заключен договор на сбор опасных отходов.

Если же термометр разбился дома, необходимо действовать по-другому. В первую очередь из помещения нужно вывести детей и животных, а затем закрыть дверь и открыть окно для проветривания. Ртуть нужно собирать в стеклянную банку с водой, с помощью листа картона, скотча или шприца.

"Использовать бытовой пылесос либо веник запрещено, ведь они могут превратить жидкий металл в мелкую ядовитую пыль. Поверхность пола после уборки необходимо промыть раствором марганцовки или хлоркой", – подчеркнул эксперт.

Затем закупоренную емкость нужно отдать либо в дежурную службу МЧС по номеру 112, либо передать сотрудникам специализированной утилизирующей компании.

При этом, помимо градусников, в обычный мусорный контейнер нельзя выбрасывать лампы с ртутью, а также и аккумуляторы или просроченные лекарства. Помимо этого, в мусорный бак нельзя отправлять отходы, которые могут его повредить, например строительный мусор или крупногабаритные предметы.

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