В парке "Сокольники" открылся падел-центр с кортами и теннисными столами

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парке "Сокольники" начал работу новый падел-центр с кортами и столами для настольного тенниса. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

Там есть три открытых корта с искусственным покрытием и панорамным остеклением. Они находятся прямо среди сосен Сокольнической рощи. Размер каждого корта – 20 на 10 метров, что соответствует международным стандартам. Кроме того, установлено 16 теннисных столов.

Гости смогут арендовать корт для падела за 2,6 тысячи рублей в час, а столы для тенниса – за 300 рублей в час. Также им будет доступна аренда как ракеток, так и мячей.

Площадка открыта ежедневно с 10:00 до 22:00. Она расположена по адресу 3-й Лучевой просек, дом 1, строение 1.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в Москве было благоустроено более 800 спортивных площадок.

За минувший год удалось обустроить около 50 футбольных полей, свыше 10 площадок для стритбола, порядка 140 зон для настольного тенниса, а также более 100 многофункциональных площадок для различных видов спорта и еще примерно 10 скейт-парков.

