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02 июня, 10:52

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Юрист Кофанов: работник имеет право не отвечать на звонки начальника во время отпуска

Юрист рассказал, можно ли не отвечать на звонки начальника во время отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работники в России могут законно не быть на связи с руководством и игнорировать звонки по деловым вопросам во время своего отпуска. Об этом заявил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с изданием "Абзац".

Законодательством регулируются попытки начальства вернуть человека к своим обязанностям. Никаких последствий того, что отдыхающий не ответил на звонок или сообщение, быть не может.

По словам эксперта, согласно статье 125 Трудового кодекса "Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска", отозвать человека во время его отдыха без его согласия нельзя.

"Поэтому человек просто имеет право не отвечать на звонки, наказать за это нельзя", – объяснил Кофанов.

Юрист отметил, что принудительное привлечение к рабочей деятельности во время законного отдыха является нарушением прав трудящегося.

Он добавил, что при добровольном согласии сотрудника выйти на работу дополнительно ему за это не заплатят. Однако он может использовать оставшуюся часть отпускных дней в удобное время.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб высказала мнение, что увеличение числа отпускных дней для работающих россиян может плохо повлиять на российскую экономику. Она не исключила рост цен на товары и услуги в связи с этим.

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