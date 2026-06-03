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03 июня, 17:27

Происшествия

Три человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Фото: ТАСС

Три человека находятся в реанимации после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

"Пострадали 10 человек, которые находятся в медицинских организациях", – уточнил он.

ВСУ атаковали рейсовый автобус утром 3 июня. В это время транспорт передвигался в муниципальном городском округе Енакиево ДНР. В результате случившегося погибли 8 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся "охотой на людей".

Кроме того, Минтранс ДНР запустил круглосуточную горячую линию для пострадавших и семей погибших. Туда можно обратиться за помощью в восстановлении документов, транспортировке и поиске родных.

Жители ДНР начали нести цветы к месту атаки на автобус в Енакиеве

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