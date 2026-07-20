МИД РФ призвал россиян в Иордании к осторожности из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

МИД России рекомендовал находящимся в Иордании россиянам соблюдать меры предосторожности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сказано в официальном сообщении дипломатического ведомства, пишет News.ru.

Гражданам РФ посоветовали не ездить на дальние расстояния, следить за официальными комментариями властей Иорданского Хашимитского Королевства и следовать их рекомендациям.

"При включении сирен воздушной тревоги отказаться от перемещений по городу и оставаться в местах проживания. Иметь при себе заряженный мобильный телефон", – добавили в МИД РФ.

Ситуация на Ближнем Востоке остается острой из-за американо-иранского конфликта. Эскалация произошла еще в феврале 2026 года. Стороны на какое-то время заключали перемирие и даже подписывали меморандум о взаимопомощи, но в июле боевые действия возобновились.

Президент США Дональд Трамп заявил после этого, что режим прекращения огня больше не действует. Сейчас США наносят удары по иранским объектам, Исламская Республика атакует американские базы в регионе.

Власти Иордании на прошлой неделе опровергли сообщения об эвакуации людей из международного аэропорта и морского порта в Акабе из-за угрозы безопасности. Официальный представитель кабмина королевства Мухаммед аль-Мумани подчеркнул, что оба объекта работают в штатном режиме.