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20 июля, 07:20

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WP: США на грани полномасштабной войны с Ираном

СМИ заявили, что США на грани полномасштабной войны с Ираном

Фото: 123RF/ailikecreative

После гибели американских военных в Ираке и Иордании Вашингтон приближается к полномасштабному конфликту с Тегераном. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Источники издания отметили, что Пентагон стягивает авиацию на Ближний Восток, однако наращивание сил осложнено дефицитом средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также последствиями боевых повреждений, затрудняющих переброску войск.

Кроме того, неназванный чиновник признал, что у США недостаточно ресурсов для безопасного ведения операций в регионе.

Новый виток конфликта между Вашингтоном и Тегераном начался 8 июля. После иранской атаки на торговое судно в Ормузском проливе ВВС США впервые за долгое время нанесли серию ударов по территории Ирана. После чего президент страны Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия с Тегераном.

В ответ Иран нанес удары по военным объектам США в шести странах: Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

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