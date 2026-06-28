В МИД Бахрейна заявили, что Иран атаковал королевство БПЛА и ракетами

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Иран атаковал Бахрейн беспилотниками и ракетами. Об этом говорится в заявлении МИД королевства для агентства новостей Бахрейна BNA.

Ведомство осудило возобновление агрессии со стороны Тегерана и призвало Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание в связи с произошедшим.

В ночь 28 июня США нанесли новые удары по иранским объектам. Американская сторона заявила, что атака стала ответом на совершенное ранее Исламской Республикой нападение на коммерческий танкер.

После этого Иран заявил о проведении ракетно-беспилотной операции против военной инфраструктуры Соединенных Штатов. Тегеран ударил по базе Али аль-Салем в Кувейте и по пункту базирования Пятого флота США в порту Салман (Бахрейн).

В МИД Ирана назвали атаку США нарушением достигнутых ранее договоренностей между странами. Там подчеркнули, что американская сторона не выполняет свои обязательства.