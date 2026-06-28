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28 июня, 05:29

Политика

В ГД рассказали об обязательной идентификации безвизовых иностранцев с 1 июля

Фото: Москва 24/Анна Селина

С 1 июля 2026 года все безвизовые иностранцы при въезде в Россию будут обязаны использовать приложение "Госуслуги RuID". Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Парламентарий пояснил, что нововведение направлено на обеспечение порядка и безопасности. По его словам, если человек планирует пересечь границу, государство должно заранее располагать информацией о его личности, цели и сроках визита, а также понимать, имеются ли основания для отказа.

Гусев назвал это нормальной современной цифровой практикой, которая сделает миграционные процессы более прозрачными.

Депутат подчеркнул, что речь не идет о создании искусственных барьеров: регулирование направлено против хаоса, серых схем и ситуаций, когда данные поступают уже постфактум.

При этом новые правила не затронут граждан Белоруссии, детей младше шести лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций.

Гусев подчеркнул, что цифровой предварительный порядок позволит снизить риски нелегальной миграции, ускорить проверку сведений и сделать взаимодействие с иностранными гражданами более понятным.

Ранее Госдума повысила госпошлины для мигрантов. Теперь при замене вида на жительства мигрантам надо будет заплатить 6 тысяч рублей, а при выдаче дубликата разрешения на временное проживание – 5 тысяч.

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