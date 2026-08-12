Зерновой терминал в Новороссийске получил повреждения при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов получила повреждения в результате ночного удара украинских беспилотников по Новороссийску. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной зерновой компании (АО "ОЗК").

Там уточнили, что сотрудники предприятия не пострадали.

Украинские дроны атаковали Краснодарский край в ночь на 12 августа. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, еще 12 человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены жилые дома и гражданские объекты в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

В связи с атакой возбуждено уголовное дело о террористическом акте. На местах происшествий работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

