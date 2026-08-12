Египетский суд приговорил к смертной казни убийцу россиянки

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Суд в Египте не нашел оснований для смягчения приговора 31-летнему местному жителю Мухаммеду Бадави, убившему россиянку Светлану Медведеву в Хургаде, и приговорил его к смертной казни через повешение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приговора.

В документе говорится, что суд по уголовным делам провинции Красное море считает смертную казнь справедливым, соразмерным преступлению наказанием.

Убийство произошло в октябре прошлого года. По информации следователей, Бадави проник в квартиру женщины с целью ограбления. Россиянка оказала сопротивление, и преступник убил ее, после чего скрылся, унеся с собой деньги и мобильный телефон. Тело погибшей нашла охрана дома.

Адвокат Бадави просила проявить снисхождение, отмечая, что он не планировал убивать Медведеву. Однако суд отверг эти доводы, так как на теле погибшей было множество ран.

Перед вынесением приговора дело, согласно требованиям египетского законодательства, направили верховному муфтию. Он также поддержал смертный приговор, который посчитал справедливым наказанием за убийство.

Приговор был вынесен 6 июля. Однако он не является окончательным и должен вступить в силу только после рассмотрения в апелляции и утверждения Кассационным судом.

Ранее в Таиланде были убиты брат и сестра из России. Задержанные подозреваемые признались, что застрелили несовершеннолетнего россиянина, после чего до смерти избили девушку.

Общее количество фигурантов дела составило четыре человека. По данным следствия, причиной нападения стало намерение совершить кражу мотоцикла.

Тела погибших обнаружили закопанными в лесу. К настоящему моменту их вернули родственникам.

