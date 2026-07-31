Посольство РФ направило запросы в МВД и МИД Сербии после убийства россиянки

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Посольство России направило запросы в МВД и МИД Сербии в связи с убийством 28-летней гражданки РФ Людмилы Турковой, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

В настоящий момент посольство ожидает обратной связи со стороны компетентных ведомств. Кроме того, МВД Сербии контактирует с близкими погибшей.

Дипломаты находятся на связи с родственниками Турковой и оказывают им необходимую консульскую помощь.

Россиянка, приехавшая в Сербию в качестве туриста, пропала в Белграде 25 июля. Было установлено, что в день исчезновения она собиралась пойти в клуб. Позже ее тело нашли в чемодане в пригороде Белграда Падинска-Скеле. Это место известно расположенными здесь же психиатрической больницей, а также одной из крупнейших исправительных тюрем в стране.

31 июля в белградском аэропорту "Никола Тесла" задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве. Предварительно, он убил Туркову утром 26 июля в арендованной квартире в пригородном районе Борча, затем положил труп в чемодан и отвез к каналу, где спрятал.

