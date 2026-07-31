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31 июля, 12:02

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РЕН ТВ: пропавшая в Сербии петербурженка может находиться на заброшенном складе у клуба

Пропавшая в Сербии петербурженка может находиться на заброшенном складе у клуба – СМИ

Фото: depositphotos/TakeArt

Пропавшая в Сербии жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова, предположительно, находится на заброшенном складе недалеко от клуба, в который она отправилась перед исчезновением. Об этом сообщает РЕН ТВ в мессенджере MAX со ссылкой на источник.

Поиски девушки приостановлены по неизвестным причинам. Как рассказал собеседник, ее пытаются найти уже трое суток. В консульстве пояснили, что обращаться можно только на восьмой день после пропажи человека.

По словам источника, появилась наводка от свидетеля: якобы исчезнувшая может быть на складе. Знакомые девушки забирались туда и обнаружили, что здание полностью заброшено. Однако полиция отказывается его проверять.

Туркова приехала в Сербию как туристка и уже на следующий день пропала, добавил источник. В Белграде живут две ее подруги, с которыми она училась в школе. Однако в этот раз они не виделись и ничего не знают о ее пропаже.

Родственницы девушки обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении 29 июля. Подруга Турковой также опубликовала объявление о поисках, добавив, что россиянка перестала выходить на связь 25 июля, когда собиралась посетить ночной клуб.

Позже сообщалось, что правоохранительные органы Сербии ведут поиски Турковой. Среди особых примет девушки названы несколько татуировок.

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