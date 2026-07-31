Telegraf: тело пропавшей россиянки обнаружено в чемодане в окрестностях Белграда

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Тело гражданки России обнаружили в чемодане в пригороде Белграда – Падинска-Скела, сообщил сербский портал Telegraf.

Подозрительный чемодан заметили в канале местные жители. Прибывшие полицейские нашли внутри тело. По данным издания, оно принадлежит пропавшей Людмиле Турковой.

Останки направили на экспертизу. В ходе расследования данного дела также были задержаны несколько человек.

Район Падинска-Скела административно относится к округу Белград, но находится на другом берегу Дуная, в 15 километрах к северу от центра города. Это место известно расположенными здесь же психиатрической больницей и одним из крупнейших исправительных учреждений Сербии – тюрьмой Падинска-Скела.

27-летняя Туркова пропала в Белграде 25 июля. Гражданка РФ, по данным СМИ, приехала в Сербию как туристка и исчезла уже на следующий день. Местная полиция начала поиски пропавшей.

Известно, что в Белграде живут две подруги Турковой, с которыми она училась в школе. Однако в этот раз они не виделись. Также было установлено, что в день исчезновения девушка собиралась пойти в клуб.

