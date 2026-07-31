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31 июля, 17:30

Происшествия

Гражданина Турции задержали по подозрению в убийстве россиянки в Сербии

Фото: legion-media.com/frantic

Полиция Сербии задержала гражданина Турции по подозрению в убийстве 27-летней гражданки России, чье тело нашли под Белградом. Об этом сообщила пресс-служба сербского МВД.

Там отметили, что подозреваемый 2001 года рождения задержан по обоснованному подозрению в совершении убийства с отягчающими обстоятельствами в белградском аэропорту "Никола Тесла".

Предполагается, что утром 26 июля в арендованной квартире в пригородном районе Борча он убил девушку, после чего положил тело в чемодан и отвез к каналу, где спрятал.

27-летняя Людмила Туркова пропала в Белграде 25 июля. По данным СМИ, она приехала в Сербию как туристка и исчезла на следующей день, после чего полиция начала ее поиски. Установлено, что в день исчезновения девушка собиралась пойти в клуб.

Позже тело Турковой было найдено в чемодане в пригороде Белграда Падинска-Скеле. Это место известно расположенными здесь же психиатрической больницей, а также одной из крупнейших исправительных тюрем в стране.

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