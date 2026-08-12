Трамп заявил, что сменил самолет из-за личной безопасности

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что сменил самолет в Турции из-за угрозы личной безопасности. Об этом сообщает RT.

По словам главы Белого дома, сотрудники секретной службы и военные рекомендовали ему лететь другим рейсом и другим самолетом.

Трамп пояснил, что не задавал лишних вопросов, поскольку получает много угроз. Он подчеркнул, что просто делает то, что говорят специалисты по безопасности.

В ходе июльского саммита НАТО в Анкаре Трамп тайно покинул Турцию на военно-транспортном самолете. Тогда СМИ сообщили, что такое решение было связано с угрозой покушения на американского лидера.

Выяснилось, что Трамп сначала поднялся на свой президентский борт, а позже его незаметно пересадили в самолет ВВС США меньшего размера. При этом Белый дом утверждал, что Трамп следует на борту своего авиалайнера, а журналисты и часть сотрудников администрации считали, что летят вместе с президентом на одном самолете.

Журналисты утверждали, что угроза исходила от Ирана. При этом она касалась не конкретного воздушного судна, подаренного Катаром, а лично Трампа.