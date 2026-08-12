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12 августа, 12:42

Город

В Москве 13 августа пройдет "Патриотический час" с участниками спецоперации

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

13 августа в Москве состоится "Патриотический час", посвященный 10-летию проекта "Город героев". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоится в Городском центре профессионального и карьерного развития по адресу Таганская улица, дом 40–42. Начнется встреча в 16:30.

Участники смогут пообщаться с ветеранами боевых действий и бойцами СВО, посетить мастер-классы, а также увидеть танцевальные и вокальные номера. Вход на мероприятие свободный.

Как рассказала замглавы столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова, в рамках встречи москвичи смогут передать военнослужащим и жителям новых регионов посылки через специальный пункт приема.

Почетными гостями станут:

  • участник СВО, кавалер ордена Мужества, гвардии рядовой Никита Пастушок;
  • участник спецоперации, награжденный медалью "За отвагу", старший лейтенант Дмитрий Добычин;
  • полковник запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, кандидат психологических наук Франц Клинцевич.

Проект "Город героев" занимается военно-патриотическим воспитанием молодого поколения и сохранением памяти о значимых исторических военных событиях. За время его работы состоялось свыше 750 мероприятий, в которых приняли участие более 10 тысяч жителей столицы. Среди них – около 100 "Патриотических часов".

Вместе с тем в городе проводятся совместные тренировки для ветеранов СВО и молодых москвичей. Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что участники спецоперации и активная молодежь идут плечом к плечу, показывая, что настоящий характер закаляется на спортплощадках.

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