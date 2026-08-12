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12 августа, 13:07

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ВЦИОМ: 49% россиян считают, что многие перейдут на Android из-за удаления приложений

Почти 50% россиян считают, что многие перейдут на Android из-за удаления приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Не менее 45% россиян считают, что многие сограждане перейдут на смартфоны Android из-за политики Apple по удалению приложений. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования центра ВЦИОМ.

По данным опроса, пользователи устройств Apple отчетливо ощущают последствия ограничений. Доля тех, кого лично затронули эти меры, составила 69%, при этом среди россиян с техникой Android таких людей – 37%.

Также 56% тех, кто использует Apple, обеспокоены текущей ситуацией (против 29% использующих Android), а 52% признают, что пользоваться смартфоном стало менее удобно (против 25%).

В то же время 64% обладателей iPhone пожаловались на то, что перестали получать уведомления, 46% – на прекращение обновления приложений, а 42% – на отсутствие в App Store нужных программ.

Эксперты считают, что такая политика Apple навредит не только рядовым пользователям, но и в целом развитию экосистемы компании в России. Уже 50% граждан РФ перестали доверять ей из-за удаления российских приложений. Кроме того, 51% россиян не стали бы рассматривать iPhone при покупке нового смартфона.

Также, согласно исследованию, об удалении российских приложений из App Store знают 97% владельцев телефона Apple: из них 72% знают о проблеме детально, а 25% – слышали о ней без подробностей. 56% россиян с iPhone считают действия зарубежных компаний по удалению приложений скорее некорректными.

Опрос проводили 28–31 июля этого года среди 1 628 респондентов старше 18 лет, из них 794 человека – пользователи Apple.

Ранее стало известно, что приложение "Яндекс Пэй" исчезло из магазина приложений App Store. При попытке перейти на страницу появляется уведомление о том, что сервис больше недоступен в России. Пользователей iOS призвали не удалять приложение, поскольку оно еще продолжает работать.

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