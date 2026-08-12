Столица более чем на треть увеличила выпуск электротехнической продукции

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные предприятия в первом полугодии 2026 года увеличили производство электрооборудования на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова.

Выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры вырос на 41,8%, а кабелей и кабельной арматуры – почти в 3,3 раза. По словам Гарбузова, изделия столичных компаний используются при реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов.

В отрасли работают более 130 предприятий. Они поставляют продукцию в разные регионы страны, развивают проекты в сфере возобновляемой энергетики, систем накопления энергии и зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Например, компания "Парус электро" участвует в строительстве двух солнечных электростанций в Забайкальском крае – "Луговая" мощностью 141 мегаватт и "Полевая" мощностью 132 мегаватта. После ввода они станут крупнейшими объектами солнечной генерации в России.

Предприятие поставит для проекта 148 инверторов собственной разработки мощностью 1,5 мегаватта и шкафы постоянного тока. В конструкции используются отечественные электронные компоненты и российское программное обеспечение. Начало поставок запланировано на октябрь–ноябрь 2026 года.

Ранее эта же компания присоединилась к программе компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства для приобретения оборудования.

До этого стало известно об открытии двух высокотехнологичных производств в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На территории производств будут создаваться товары, которые ранее полностью зависели от импорта: медоборудование и бортовая светотехника для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса.

