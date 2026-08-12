Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 13:03

Экономика

Столица более чем на треть увеличила выпуск электротехнической продукции

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные предприятия в первом полугодии 2026 года увеличили производство электрооборудования на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова.

Выпуск электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры вырос на 41,8%, а кабелей и кабельной арматуры – почти в 3,3 раза. По словам Гарбузова, изделия столичных компаний используются при реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов.

В отрасли работают более 130 предприятий. Они поставляют продукцию в разные регионы страны, развивают проекты в сфере возобновляемой энергетики, систем накопления энергии и зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Например, компания "Парус электро" участвует в строительстве двух солнечных электростанций в Забайкальском крае – "Луговая" мощностью 141 мегаватт и "Полевая" мощностью 132 мегаватта. После ввода они станут крупнейшими объектами солнечной генерации в России.

Предприятие поставит для проекта 148 инверторов собственной разработки мощностью 1,5 мегаватта и шкафы постоянного тока. В конструкции используются отечественные электронные компоненты и российское программное обеспечение. Начало поставок запланировано на октябрь–ноябрь 2026 года.

Ранее эта же компания присоединилась к программе компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства для приобретения оборудования.

До этого стало известно об открытии двух высокотехнологичных производств в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". На территории производств будут создаваться товары, которые ранее полностью зависели от импорта: медоборудование и бортовая светотехника для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса.

Читайте также


экономикагород

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика