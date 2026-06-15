Собянин: два высокотехнологичных производства открыты в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX об открытии двух высокотехнологичных производств в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

По словам мэра, на территории данных производств будут создаваться товары, которые ранее полностью зависели от импорта. Речь идет про медоборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса.

Завод "ТЗМОИ", являющийся резидентом столичной ОЭЗ с 2020 года, собирается выпускать паровые стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины и иные приборы инфекционного контроля, которые нужны для работы больниц, фармацевтических производств и лабораторий.

Мэр отметил, что на данный момент завод является одним из ключевых российских производителей в своей сфере. Его товары направляются в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие государства. Каждый год предприятие выпускает 2–4 новые модели собственной разработки.

Теперь же новые производственные мощности завода помогут компании увеличить серийный выпуск продукции, расширить ассортимент и уменьшить сроки создания товаров. Как указал мэр, это позволит закрыть до 50% потребностей российского рынка дезинфекционного оборудования.

Помимо этого, открылся научно-производственный центр "НИИ Микроприборов", где планируется создание освещения для пассажирских салонов, светильников для вертолетов, светотехники для кабин экипажа и иного оборудования, которое способно потреблять меньше энергии и функционировать десятки тысяч часов без замен.

Собянин заявил, что данное предприятие является лидером в стране по широте номенклатуры и объему производства светодиодной продукции. Центр также обеспечивает 60% потребностей российской авиационно-космической отрасли и флота.

По словам мэра, новый комплекс "НИИ Микроприборов" стал больше предыдущего, благодаря чему объем производства товаров уже увеличился на 25%. В планах на следующий год – выпуск до 50 тысяч изделий в год.

Градоначальник также рассказал, что производства открылись благодаря частным инвесторам, которым город предоставил льготы. В результате на предприятиях появилось более 460 новых рабочих мест.

Ранее в Москве стартовало строительство Центра инноваций и импортозамещения "Технопарк Щербинка". Для реализации этого проекта город выделил инвестору два земельных участка площадью больше двух гектаров на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского.

Договоры аренды заключены на пятилетний срок. В течение этого периода инвестор должен возвести и ввести в эксплуатацию технопарк. Объект стал частью городской программы стимулирования создания мест приложения труда. После запуска центра трудоустроиться смогут более 1 300 человек.

