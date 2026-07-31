Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 07:56

Город

На площадке "Московских сезонов" в ТиНАО появился бассейн под открытым небом

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бассейн под открытым небом заработал в на улице Бориса Пастернака в ТиНАО. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Он стал 14-м на фестивальных площадках "Московских сезонов", которые проходят в рамках проекта "Лето в Москве". На территории оборудовали две чаши: большую глубиной 1,4 метра и малую – 0,6 метра. Одновременно здесь могут отдыхать более 100 человек.

Посещение организовано по сеансам. Первый длится полтора часа и начинается в 09:00. С 11:00 проходят три сеанса по три часа, между ними предусмотрены технические перерывы по 30 минут. Последний сеанс стартует в 18:00, а работа бассейна завершается в 21:00.

Билеты продаются в сервисе "Мосбилет". В будние дни стоимость для взрослых начинается от 400 рублей. Для детей и льготных категорий горожан действуют специальные тарифы. Входной билет включает доступ к шезлонгам, зонтам, душевым и санитарным зонам. На месте можно дополнительно купить тапочки и нарукавники, а также взять напрокат полотенца.

Рядом с бассейном работают корты для игры в падел. В пункте проката можно взять спортивный инвентарь, оплатив аренду и оставив залог. Спортивная зона открыта ежедневно с 09:30 до 21:00, посещение – по часовым сеансам с техническими перерывами.

Открытые бассейны на фестивальных площадках "Московских сезонов" начали работать в начале лета в разных районах столицы. Вода в них подогревается, а многоступенчатая система фильтрации обеспечивает безопасное купание.

С 13 по 16 августа в рамках проекта "Лето в Москве" также пройдет восьмая Московская неделя интерьера и дизайна в Центральном выставочном зале "Манеж". Всего в программу войдут три основных направления: предметный и промышленный дизайн, дизайн в искусстве и городской среде, культура и ремесла.

Кроме того, с 31 июля по 2 августа в Москве пройдут бесплатные спортивные турниры, творческие мастер-классы, концерты и интерактивные программы. Горожане и гости столицы смогут попробовать себя в крокете, петанке и мини-гольфе, заняться йогой, научиться создавать мультфильмы и поучаствовать в играх и музыкальных программах.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
город

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика