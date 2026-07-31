На площадке "Московских сезонов" в ТиНАО появился бассейн под открытым небом

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бассейн под открытым небом заработал в на улице Бориса Пастернака в ТиНАО. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Он стал 14-м на фестивальных площадках "Московских сезонов", которые проходят в рамках проекта "Лето в Москве". На территории оборудовали две чаши: большую глубиной 1,4 метра и малую – 0,6 метра. Одновременно здесь могут отдыхать более 100 человек.

Посещение организовано по сеансам. Первый длится полтора часа и начинается в 09:00. С 11:00 проходят три сеанса по три часа, между ними предусмотрены технические перерывы по 30 минут. Последний сеанс стартует в 18:00, а работа бассейна завершается в 21:00.

Билеты продаются в сервисе "Мосбилет". В будние дни стоимость для взрослых начинается от 400 рублей. Для детей и льготных категорий горожан действуют специальные тарифы. Входной билет включает доступ к шезлонгам, зонтам, душевым и санитарным зонам. На месте можно дополнительно купить тапочки и нарукавники, а также взять напрокат полотенца.

Рядом с бассейном работают корты для игры в падел. В пункте проката можно взять спортивный инвентарь, оплатив аренду и оставив залог. Спортивная зона открыта ежедневно с 09:30 до 21:00, посещение – по часовым сеансам с техническими перерывами.

Открытые бассейны на фестивальных площадках "Московских сезонов" начали работать в начале лета в разных районах столицы. Вода в них подогревается, а многоступенчатая система фильтрации обеспечивает безопасное купание.

С 13 по 16 августа в рамках проекта "Лето в Москве" также пройдет восьмая Московская неделя интерьера и дизайна в Центральном выставочном зале "Манеж". Всего в программу войдут три основных направления: предметный и промышленный дизайн, дизайн в искусстве и городской среде, культура и ремесла.

Кроме того, с 31 июля по 2 августа в Москве пройдут бесплатные спортивные турниры, творческие мастер-классы, концерты и интерактивные программы. Горожане и гости столицы смогут попробовать себя в крокете, петанке и мини-гольфе, заняться йогой, научиться создавать мультфильмы и поучаствовать в играх и музыкальных программах.