Теннисист Медведев подарил ракетку с извинениями болельщику, в которого попал мячом

Фото: AP/Andy Wong

Российский теннисист Даниил Медведев подарил болельщику ракетку после того, как во время полуфинального матча турнира в Пекине попал в него мячом, сообщает портал News Zhibo8.

На ракетке спортсмен оставил автограф и надпись с извинениями на английском языке.

Об инциденте сообщалось 5 октября: Медведев был снят с матча турнира ATP в Пекине после того, как попал мячом в голову зрителю. Это произошло во время встречи с Новаком Джоковичем при счете 7:5, 5:3 в пользу серба. После розыгрыша россиянин ударил ракеткой по мячу, который улетел на трибуну, после чего судьи присудили спортсмену поражение.

Медведев назвал произошедшее несчастным случаем и заявил, что пытался связаться с пострадавшим, чтобы извиниться. Теннисист подчеркнул, что его удар не был вызван гневом. Джокович выразил уверенность в непреднамеренности произошедшего и надежду на то, что зритель не пострадал.

Серб также вспомнил, что в 2020 году сам был дисквалифицирован с Открытого чемпионата США после того, как попал мячом в линейного арбитра.