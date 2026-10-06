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06 октября, 07:33

Спорт

Мирра Андреева впервые квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Фото: ТАСС/ЕРА/NEIL HALL

Российская теннисистка Мирра Андреева отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Это произошло после выхода спортсменки в четвертьфинал турнира в Пекине. Она стала третьей участницей будущего турнира после Арины Соболенко из Белоруссии и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Для Андреевой это будет дебют на Итоговом турнире в одиночном разряде. Всего в соревновании примут участие восемь лучших теннисисток сезона. Турнир пройдет в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с 8 по 15 ноября.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев попал мячом в голову болельщику, после чего был снят с полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Инцидент произошел во время матча против спортсмена из Сербии Новака Джоковича. При счете 7:5, 5:3 в пользу серба россиянин после розыгрыша ударил ракеткой по мячу, который отлетел в человека на трибуне. За это судьи присудили ему поражение.

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