06 октября, 07:33Спорт
Мирра Андреева впервые квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Фото: ТАСС/ЕРА/NEIL HALL
Российская теннисистка Мирра Андреева отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
Это произошло после выхода спортсменки в четвертьфинал турнира в Пекине. Она стала третьей участницей будущего турнира после Арины Соболенко из Белоруссии и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
Для Андреевой это будет дебют на Итоговом турнире в одиночном разряде. Всего в соревновании примут участие восемь лучших теннисисток сезона. Турнир пройдет в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) с 8 по 15 ноября.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев попал мячом в голову болельщику, после чего был снят с полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
Инцидент произошел во время матча против спортсмена из Сербии Новака Джоковича. При счете 7:5, 5:3 в пользу серба россиянин после розыгрыша ударил ракеткой по мячу, который отлетел в человека на трибуне. За это судьи присудили ему поражение.