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Итальянский теннисист, действующая первая ракетка мира Янник Синнер объявил о досрочном завершении сезона-2026. Об этом он заявил в соцсети X.

"Совместно с докторами я решил, что мне нужен курс лечения моего колена, что означает, что сезон 2026 года для меня официально завершен", – написал спортсмен.

Теннисист подчеркнул, что последние пару лет смогли подарить ему много замечательных эмоций, но в данный момент необходимо подумать о долгосрочной карьере.

Синнер обещал сделать все возможное, чтобы вернуться готовым на 100%.

Ранее спортсмен отказался от участия в турнирах серии ATP Masters в Монреале и Цинциннати, а также в Открытом чемпионате США (US Open) из-за травмы правого колена.

По словам Синнера, после возвращения к тренировкам в Монте-Карло теннисист понял, что ему требуется дополнительное время для восстановления после травмы правого колена.