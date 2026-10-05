Врач Кондрахин назвал главные причины дефицита железа в организме

В России резко взлетел спрос на препараты с железом, отметили участники рынка. Почему так произошло и как распознать дефицит элемента, разбиралась Москва 24.

Динамика сохраняется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Спрос на препараты железа в российских аптеках растет четвертый год подряд, отметила одна из аналитических компаний.

В частности, с 1 января по 20 сентября 2026-го объем продаж достиг 11,8 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики компании отметили, что пики потребительской активности традиционно приходятся на весенние и осенние месяцы. В апреле 2026 года был зафиксирован абсолютный исторический рекорд – объем продаж за месяц превысил 1,6 миллиона упаковок, что превзошло ажиотаж 2022-го, который пришелся на весну.

Максимум спроса зафиксировали 15 апреля 2026 года, когда в аптеках страны продали порядка 64 тысяч упаковок. Причем в последующие два дня реализация препаратов удерживались выше 60 тысяч упаковок ежедневно. Следующий резкий подъем произошел 16 сентября – 62,6 тысячи упаковок, тогда как к 20 сентября суточная потребность закономерно снизилась до 35,3 тысячи.

При этом в целом за три года продажи препаратов железа в аптеках увеличились примерно на 77%, рассказал телеграм-каналу Mash Money директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов. Там же подчеркнули, что одновременно с этим растет и рынок железосодержащих БАДов. Например, жители страны за 8 месяцев 2026 года приобрели 4,1 миллиона упаковок на сумму порядка 4 миллиардов рублей.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с Москвой 24 отмечал, что железо участвует в сотнях процессов и влияет на работу щитовидной железы, печени, почек и других органов. Если его уровень в норме, эксперт посоветовал обратить внимание на ферритин, показывающий запас элемента. Если он низкий, а гемоглобин в норме, можно судить о латентном железодефиците, предупредил врач.

"Повод для поиска заболевания"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-гематолог Светлана Бычкова пояснила в разговоре с Москвой 24, что дефицит железа выявляется по результатам анализов крови, при которых оцениваются уровень сывороточного железа, насыщение трансферрина железом, а также латентная и общая железосвязывающая способность.

"Если снижен гемоглобин, число эритроцитов (то есть существует анемия), это является показанием для проведения полного обследования, потому что чаще всего в таком случае бывает кровопотеря. Это повод восполнить нехватку элемента", – подчеркнула эксперт.

При этом повышение уровня ферритина чаще всего происходит при распаде паренхиматозных органов, таких как печень и селезенка. Такие данные уже говорят о наличии воспалительного процесса в организме.





Светлана Бычкова врач-гематолог Я всегда подчеркиваю, что важно смотреть показатели железа у мужчин, так как если женщина естественным образом теряет кровь в детородном периоде, то уменьшается и железо. У мужчин низкие показатели – всегда повод для поиска заболевания. Чаще всего это геморрой или опухолевая патология, поэтому на ранних этапах гастроскопия и колоноскопия обязательны.

По мнению эксперта, утверждать, что за последние годы число пациентов с дефицитом железа выросло, нельзя: соответствующие препараты сейчас нередко назначают без особых оснований. При этом важно учитывать, что сам по себе элемент токсичен – его избыток может привести к циррозу печени и гемохроматозу, заключила Бычкова.

Вспомогательные вещества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

БАДы не содержат лекарственных веществ, отметил в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Это вспомогательные средства, которые обогащают продукты питания микроэлементами в случае, если это необходимо", – сказал он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Желание обогатить организм за счет БАДов может быть связано с тем, что те, кто занимается спортом или другой физической активностью, считают, что увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым. Но таким способом это сделать невозможно, как и перенасытить организм: в БАДах содержится суточная норма элементов и иногда даже меньше.

По словам специалиста, основной причиной дефицита железа являются физиологические потери и серьезные инфекционные заболевания.

"Такое тоже встречается, когда гемоглобин снижается некритически. Характерными признаками дефицита являются постоянная слабость, быстрая утомляемость, головокружения и головные боли. В таком случае максимально эффективно употреблять говяжью печень и желток перепелиного яйца. Также железо содержится в яблоках", – подчеркнул врач.

При дефиците элемента он порекомендовал обратить внимание на пищу, приготовленную без добавления жиров. Важно сильно не зажаривать еду, а лучше – запекать. Плюс стоит помнить, что железо несовместимо с молоком: если оно используется в приготовлении блюд, часть элемента окажется потеряна. Поэтому надо разделить эти продукты, а пить молоко только спустя 2–3 часа, заключил Кондрахин.

