Врач Лишин: неконтролируемый прием железа может вызвать цирроз печени

Россияне массово пожаловались в соцсетях на дефицит железа. Миллионы просмотров набирают истории, как недостаток микроэлемента отражается на физическом состоянии. Насколько это серьезная проблема и как распознать ее у себя, разбиралась Москва 24.

"Думала, это моя лень"

Ролики с симптомами железодефицита и советами по повышению ферритина (белка, который "хранит" железо в организме) набирают миллионные просмотры в соцсетях. Вялость, плохое состояние кожи и волос, проблемы с желудочно-кишечным трактом и нервной системой – многие пользователи связывают эти симптомы именно с недостатком микроэлемента.



Некоторые блогеры записали видео своего дня с низким ферритином, где большую часть времени проводят в постели, не имея сил на выполнение базовых домашних обязанностей или выход на работу.





пользователь Сети Спать хочу даже за рулем. Думала, что это все моя лень, но по совету друзей пошла к врачу. Мне назначили анализы и лекарства. Стало легче. Не бегаю, конечно, но понемногу энергия возвращается.

Другие комментаторы поделились историями, как из-за недостатка ферритина им не удавалось похудеть на диете и "сыпались" волосы, а для поддержания хоть какого-то уровня энергии они выпивали по несколько кружек кофе.



При этом многие отметили капризность элемента и сложности в его усвоении.



"Я год поднимала уровень до 15, за месяц ферритин упал на 7, уже не знаю, что делать", "мне кажется, на ферритине и апельсиновом соке я скоро разорюсь", "побочки просто ужасные: постоянно тошнит, на еду смотреть не могу, но без него не могла даже встать", "месяц пила его вместе с йодом, ничего не усваивалось, только потом у врача узнала, что пить их необходимо раздельно", – писали комментаторы.



Тема стала настолько острой, что множество пользователей начали создавать целые гайды, какие продукты лучше всего помогают поднимать уровень железа, когда принимать лекарственные средства или БАДы и какие анализы нужно проходить дополнительно, чтобы устранить препятствия для усвоения ферритина. Многие делятся информацией бесплатно, превращая комментарии в подобие медицинских форумов.



Параллельно с этим некоторые начали снимать контент на тему "жизнь с высоким ферритином", демонстрируя чистую кожу без признаков воспалений, густые длинные волосы и ухоженные ногти. Авторы даже сравнивают толщину волосков и густоту ресниц с подписями "было" и "стало" и указывают свои показатели ферритина, демонстрируя результаты после нормализации уровня железа в организме.

Базовый элемент

Если представить организм как дом, то железо – его фундамент, без которого постройка не может стоять, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

"Появляются слабость, усталость, выпадают волосы. Кроме того, без железа не усваиваются другие микроэлементы и витамины. Человек может принимать витаминные комплексы килограммами, но результата не будет, потому что нет главного", – рассказал врач.

По его словам, железо – один из двух главных элементов в организме наряду с магнием. Он участвует в сотнях процессов, влияет на работу щитовидной железы, печени, почек и других органов.





Виктор Лишин врач-терапевт Основных причин дефицита три. Первая – человек просто недоедает: например, он вегетарианец или соблюдает диету, и железо не поступает в организм в достаточном количестве. Вторая – генетическая: элемент не усваивается из-за особенностей организма. Третья – кровопотери: либо явные, либо скрытые, связанные с заболеваниями, например миомой матки, или другими, которые снижают уровень железа.

Эксперт отметил, что перед назначением любой терапии нужно выяснить, какая из этих причин работает в каждом конкретном случае.



"Дефицит можно проверить только по анализам крови: обычно люди сдают общий клинический, где смотрят гемоглобин. Но если он в норме, это еще не значит, что с железом все в порядке, – просто нет анемии. Но может быть латентный, то есть скрытый, железодефицит", – пояснил Лишин.

Чтобы его выявить, врачи советуют сдавать дополнительные анализы: ферритин, сывороточное железо и общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), уточнил врач. При этом именно ферритин показывает, сколько железа накоплено в организме: если он низкий, а гемоглобин в норме – это и есть латентный железодефицит.



"По современным стандартам ферритин должен быть около 75, при этом единой нормы не существует: она зависит от пола, веса и других факторов. Из практики – у большинства людей он держится в районе 20–30. Поэтому дефицит железа действительно встречается очень часто. И здесь важно понимать, как его восполнять", – рассказал Лишин.

Знать меру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Если человек не испытывает больших физических нагрузок, ему не нужны большие дозировки микроэлемента, подчеркнул терапевт. При этом самый оптимальный способ поднять железо – капельницы. Таблетки менее эффективны, особенно у пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта или с нарушениями желчеоттока: препарат просто не усваивается.





Виктор Лишин врач-терапевт Но нужно помнить: железо – токсичное вещество и принимать его профилактически, самостоятельно, без назначения врача, опасно. Это не то, с чем можно экспериментировать. Его уровень нужно проверять, причины дефицита выяснять, а терапию подбирать индивидуально, с учетом всех особенностей организма.

Назначение без показаний грозит гемохроматозом – заболеванием, при котором железо накапливается, что может привести к циррозу печени. Также оно будет влиять как токсический элемент, а значит, затрагивать работу всех органов.



"Железо в целом нельзя давать организму в больших количествах. Поэтому капельницы делают аккуратно, небольшими дозировками, постепенно", – пояснил Лишин.

Отдельный важный вопрос – как правильно принимать железо. Если это таблетированная форма, ее нужно запивать большим количеством жидкости, но не молоком или соками, так как они мешают усвоению, добавил врач.

"Что касается времени суток – это не суперкритично, хотя вечером принимать железо не рекомендуется. Капельницы можно делать и вечером. В день процедуры врачи обычно советуют не ходить в спортзал и не употреблять алкоголь", – сказал эксперт.

Вместе с железом можно капать только витамин С – аскорбиновую кислоту, которая помогает железу усваиваться. Все остальное – в другие дни. Однако все четкие рекомендации может давать только лечащий врач, резюмировал терапевт.

